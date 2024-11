Colère des agriculteurs : "C'est triste et on les comprend", explique Nicolas Chabanne, fondateur de "C'est qui le patron ?"

L'alliance syndicale majoritaire FNSEA-JA a donné lundi 18 novembre le coup d'envoi d'un nouveau cycle de la mobilisation des agriculteurs, avec des actions symboliques attendues partout sur le territoire.

Moins d'un an après une mobilisation d'ampleur, l'alliance syndicale majoritaire FNSEA-JA a relancé lundi des actions symboliques dans de nombreux départements. "On comprend les agriculteurs. Nous sommes des consommateurs. On est 16 millions à acheter les produits solidaires. Dans la coopérative, nous sommes 15 000. Mais on a fait cette aventure avec des producteurs et on s’est rendu compte il y a sept ans, mais c'est toujours d'actualité, qu’ils ne vivaient pas derrière leurs produits. Ils leur manque huit centimes sur un litre de lait. Cela représente quatre euros de plus pour le consommateur dans l’année sur 50 litres. Cela représente quelques centimes de plus. On aimerait ne pas être les seuls à les mettre", estime Nicolas Chabanne, fondateur de "C'est qui le patron ?".

"C’est triste"

"Si d’autres acteurs et politiques veulent rallier cette cause, ils sont les bienvenus. C'est accessible et c’est triste de voir qu’on est au même point depuis un an malgré les promesses",

