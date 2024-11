Colère agricole : le point sur les blocages région par région, au 5e jour de mobilisation

Mobilisés contre le traité de libre-échange avec le Mercosur, les agriculteurs continuent de manifester leur colère vendredi 22 novembre, cinquième jour du mouvement. Franceinfo fait le point sur les blocages avec le réseau France Bleu.

Bretagne

Les Jeunes agriculteurs ont déplacé deux imposants radars de chantier pour les déposer dans la nuit de jeudi à vendredi devant des bâtiments administratifs à Quimper (Finistère), a constaté France Bleu Breizh Izel. Les fonctionnaires de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ont découverts ces gros radars routiers devant la porte d'entrée.

Un gros radar posé devant l'entrée principale : la surprise ce vendredi pour les fonctionnaires de la DDTM à #Quimper #agriculteurs https://t.co/u1dnmqQSMe — France Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) November 22, 2024

"On voulait marquer notre entrée dans la mobilisation" par cette action coup de poing, explique à France Bleu Yann Le Gac, le président du syndicat Jeunes Agriculteurs du Finistère. Les Jeunes agriculteurs finistériens disent aussi attendre des réponses des députés et du gouvernement pour obtenir plus de simplification administrative.

Nouvelle-Aquitaine

La Coordination rurale de Lot-et-Garonne "est venue perturber" en fin de matinée vendredi le Congrès national des producteurs de légumes à Agen "avec des tracteurs et des déversements de déchets", rapporte la préfecture du département dans un communiqué publié à 13h. Des agriculteurs du syndicat bloquent des accès routiers au parc des expositions où se déroule l'événement.

Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, syndicat rival de la Coordination rurale, assiste à ce congrès. "Au regard du nombre de participants présents, les forces de l'ordre et de secours sont pleinement mobilisés afin d'assurer la sécurité à l'intérieur et aux abords du centre des congrès. Il est fortement recommandé d’éviter le secteur", écrit la préfecture du Lot-et-Garonne dans son communiqué.

Dans la matinée, la CR 47 a débloqué le port de commerce de Bordeaux. ils sont rentrés à Agen en convoi de tracteurs via l'autoroute A62, "encadrés par la gendarmerie", confirme la préfecture.

Au Pays basque, le syndicat Coordination Rurale 64 a déversé dans la nuit de jeudi à vendredi des tonnes de déchets agricoles et du lisier devant deux magasins de grande distribution à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), rapporte France Bleu Pays Basque.

: à lire aussi Colère agricole : au Pays basque, la Coordination rurale déverse des tonnes de déchets et de lisier devant deux magasins de grande distribution

"Les agriculteurs ont des trésoreries à plat. Ils ne savent pas si demain ils seront toujours là. Ils ne peuvent plus tolérer d'avoir cette concurrence déloyale dans des commerces à côté de chez eux", dénonce sur France Bleu Pays Basque Benjamin Loste, président de la Coordination Rurale 64. Les agriculteurs ont visé les enseignes Promocash et Metro. Ils leur reprochent de proposer de la viande d'origine étrangère dans leurs étals et sur leur site internet, notamment de l'agneau d'origine Néo-Zélandaise.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Des agriculteurs, non syndiqués, ont bloqué l'accès à cinq grandes surfaces à 7h vendredi matin à Pertuis, rapporte France Bleu Vaucluse. Avec une quarantaine de tracteurs, ils comptaient empêcher les clients d'accéder à ces magasins Carrefour, Aldi, Lidl, Super U.

Manifestation agricole à Pertuis, l'accès à 5 grandes surfaces bloqué

➡️ https://t.co/FcZ8IdnXQg pic.twitter.com/9qfw84Ulcn — France Bleu Vaucluse (@bleuvaucluse) November 22, 2024

Les manifestants dénoncent les "marges abusives" de la grande distribution. Ils protestent également contre le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur.