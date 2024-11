Colère agricole : la préfète des Landes va déposer plainte contre la Coordination rurale après les actions à Mont-de-Marsan

Après les actions d'agriculteurs mercredi à Mont-de-Marsan, la préfète des Landes, Françoise Tahéri, annonce qu'elle portera plainte contre la Coordination rurale dans l'après-midi, rapporte jeudi 21 novembre France Bleu Gascogne. Les agriculteurs ont notamment allumé un feu devant le bâtiment de la DDTM, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. "La ligne rouge a été franchie", déclare la préfète.

Crise agricole : "la ligne rouge a été franchie" dénonce la préfète des Landes, qui va déposer plainte

Depuis mercredi, des membres de la Coordination rurale venus du Lot-et-Garonne, du Béarn et du Gers prêtent main forte à ceux des Landes et bloquent la Scalandes, la centrale d'achats et plateforme de stockage Leclerc, le long de la rocade de Mont-de-Marsan, a constaté France Bleu Gascogne. Dans la soirée de mercredi, ils ont également mené deux autres actions : ils ont déversé de la paille, des pneus et des détritus devant la MSA, la Mutualité sociale agricole, et ils ont allumé un feu dans l'enceinte de la DDTM.

Un ultimatum jusqu'à vendredi soir

C'est cette dernière action que "condamne fermement" la préfète. "Un feu a été allumé sur la voie publique et des agriculteurs l'ont volontairement, je dis bien volontairement, déplacé dans l'enceinte de la DDTM, à proximité immédiate des locaux, alors qu'il y avait des agents qui étaient en train de travailler à l'intérieur, décrit-elle. C'est inacceptable !" Françoise Tahéri dit comprendre la colère des agriculteurs, mais "le mot d'ordre du ministre de l'Intérieur est clair, il l'a encore répété ce matin : pas d'atteinte aux bien et aux personnes", répète-t-elle.

La préfète va donc "déposer plainte dès cet après-midi", la première fois depuis qu'elle est a été nommée en janvier 2022, alors qu'il y a eu des manifestations d'agriculteurs, de chasseurs, etc. "J'ai appelé le président [de la Coordination rurale], Vincent Coco, je lui ai dit que la confiance était ébréchée, poursuit-elle. On était tombés d'accord, lorsque l'on s'était rencontrés, pour qu'il y ait des manifestations mais qui se déroulent dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, je compte sur lui pour qu'il y ait un déblocage de la Scalandes au plus tard vendredi soir." Après cet ultimatum, "il ne sera pas tolérable que des blocages se poursuivent au-delà", conclut Françoise Tahéri.