Colère des agriculteurs : "Il n'y a pas de divorce mais des attentes fortes", selon Philippe Mauguain, président de l'Inrae

"Il n'y a pas de divorce, mais des attentes fortes", assure jeudi 28 novembre sur France Inter Philippe Mauguain, président de l'Inrae (l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l'alimentation et l'environnement), après qu'une centaine d'agriculteurs ont monté un mur de parpaings devant l'institut à Paris.

"Nos chercheurs ne sont pas à côté, mais avec les agriculteurs", affirme le président de l'Inrae. "On veut apporter des solutions durables à l'agriculture et c'est parfois difficile à entendre", admet Philippe Mauguain. "Quand on propose des solutions et des innovations qui vont nécessiter des modifications des systèmes de production, objectivement c'est compliqué", ajoute-t-il.

Mais il dit "réagir dans un mouvement d'empathie, d'écoute et de dialogue". Philippe Mauguain souligne qu'Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, lui a envoyé un message de soutien lors de sa nomination à la tête de l'Inrae, ce qui prouve bien selon lui, "qu'il y a des attentes fortes, des formes d'exigences, mais pas de rupture" avec les agriculteurs.