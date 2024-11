Colère agricole : des agriculteurs allument des "feux de la colère" dans une dizaine de communes de la Somme

La FDSEA de la Somme et les Jeunes agriculteurs 80 appellent à allumer des feux de palettes et de ballots de paille au bord de la route pour montrer le "désarroi et l'incompréhension face à une administration hors sol".

Plusieurs agriculteurs ont allumé des "feux de la colère" dans une dizaine de communes de la Somme, indique jeudi 28 novembre France Bleu Picardie. La FDSEA de la Somme et les Jeunes agriculteurs 80 appellent en effet leurs adhérents à allumer ces feux pour montrer leur "désarroi et leur incompréhension face à une administration hors sol".

Somme : les agriculteurs allument des "feux de la colère" à travers le département https://t.co/VUHh8tEO7e pic.twitter.com/ZzZfvVcjg1 — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) November 28, 2024

Parmi les communes concernées se trouvent Essertaux ou encore Oisemont. À Essertaux, au bord de la RD 1001, une quinzaine d'agriculteurs ont allumé un feu de palettes et de ballots de paille. "C'est le feu de la colère mais aussi celui du ras-le-bol et du désarroi", racontent certaines personnes sur place.

Les agriculteurs dénoncent les "dossiers PAC impayés, les subventions bloquées, les contrôles abusifs et absurdes et les freins au goût d’entreprendre". La FDSEA et les JA réclament donc des "mesures conjoncturelles et de trésorerie pour soutenir les agriculteurs et les agricultrices, une simplification administrative drastique par des mesures à la portée du gouvernement", ou encore "la fin des incohérences européennes et mondiales, pour redonner une ambition à la souveraineté alimentaire européenne".