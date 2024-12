Censure du gouvernement Barnier : la FNSEA appelle à refuser les contrôles dans les exploitations "tant que les promesses ne seront pas tenues"

"Pas de gouvernement, pas de contrôles dans nos fermes !", a annoncé Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA mercredi 4 décembre, après la censure du gouvernement Barnier. Arnaud Rousseau durcit le ton et appelle les agriculteurs à refuser les contrôles de l'État, "tant que les promesses ne seront pas tenues", rapporte France Bleu Périgord qui a assisté au meeting de lancement de la campagne nationale de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs, à Montignac-Lascaux (Dordogne), tombé en pleine motion de censure.

: à lire aussi DIRECT. Censure du Gouvernement : Michel Barnier remettra sa démission à Emmanuel Macron à 10 heures

Le président du syndicat majoritaire agricole a aussi demandé à tous les agriculteurs d'aller voir leur député pour leur "demander comment ils entendent faire sortir les textes dont nous avons besoin".

"Il faut que des mesures soient prises"

Le renversement du gouvernement prive les agriculteurs de 400 millions d'euros qui étaient prévus dans le budget 2025, avec des changements notamment pour les retraités agricoles et les travailleurs saisonniers. "Tout le travail réalisé vient de partir à la rivière", déplore l'agriculteur en colère.

Arnaud Rousseau appelle Emmanuel Macron à avoir "très tôt" un gouvernement et prévient : "Il y a un ras-le-bol qui doit s'exprimer, et je le dis il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus. Quand le politique n'apporte pas de réponse et que les syndicats essayent tant bien que mal de tenir les lignes, il faut rapidement que des mesures soient prises. Et c'est le rôle du chef de l'État".