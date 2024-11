Autoroutes bloquées, menaces sur les centrales d'achat... Les agriculteurs en colère font monter la pression

J. Van Hove, V. Chatelier, B. Six, A. Delabre, T. Breton, France 3 Régions, @RevelateursFTV, L. Feuillebois

La mobilisation passe à la vitesse supérieure. Après la FNSEA, c'est la Coordination rurale qui appelait à des actions fortes mardi. Les agriculteurs n’ont pas hésité à bloquer les poids lourds en provenance d’Espagne sur l’A9, notamment.

Ils sont 200 à 300 agriculteurs ce mardi 19 novembre au soir, bien décidés à passer la nuit devant la préfecture d'Agen (Lot-et-Garonne). Tous veulent durcir le ton : "Nous allons bloquer tout le fret qui alimente la France. Donc, nous allons bloquer toutes les centrales d'achat, on va bloquer tous les ports, on va bloquer tout ce qui amène de la nourriture", affirme le président de la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, ce n'est plus le syndicat majoritaire qui met la pression, mais la Coordination Rurale. Le syndicat a ainsi déversé des déchets notamment devant la préfecture.

L'autoroute A9 bloquée toute la journée

Les manifestants ont surtout bloqué l'autoroute A9 toute la journée. Sur les images, il est possible de voir des poids lourds à l’arrêt sur des kilomètres. Des litres de vin blanc espagnol sont déversés sur le bitume. Au niveau du péage à la frontière franco-espagnole, les agriculteurs se sont installés avec des provisions, prêts à tenir le plus longtemps possible.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.