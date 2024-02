Agriculture : le gouvernement annonce le renforcement du fonds d'urgence au bio, porté de 50 à 90 millions d'euros

Le ministre Marc Fesneau a annoncé mercredi 28 février au Salon de l'agriculture que le nouveau fonds d'urgence destiné à aider les agriculteurs bio en difficulté allait être renforcé. Il doit passer de 50 à 90 millions d'euros de dotation. Ce plan avait initialement été lancé fin janvier par Gabriel Attal, qui avait souhaité "remettre 50 millions d'euros pour la filière bio" durement touchée par la chute de la demande ces dernières années.

Le plan du gouvernement, qui doit être encore approuvé par la Commission européenne, s'ajoute aux 104 millions d'euros d'aides versées en 2023 aux exploitants de ce secteur qui pâtit depuis deux ans d'une consommation en berne, dans un contexte de forte inflation. Depuis le début de la crise agricole, des aides sectorielles ont également été versées aux éleveurs (150 millions d'euros en soutien fiscal et social) ou les viticulteurs (un fonds d'urgence quadruplé pour atteindre 80 millions d'euros).

De premiers versements attendus fin juin

Des agriculteurs pourront déposer une demande dès le feu vert européen, en mars ou avril, espère le ministère de l'Agriculture, pour un versement d'ici fin juin. Sont éligibles les exploitations qui ont au moins 85% de leur chiffre d'affaires tiré du bio et qui ont connu une baisse de leur excédent brut d'exploitation ou de chiffre d'affaires d'au moins 20%.

Le gouvernement a aussi présenté mercredi un plan intitulé "Ambition bio 2027" autour de trois axes : stimuler la demande, consolider la filière et accompagner les agriculteurs face aux enjeux sociaux et environnementaux. Il veut notamment pousser les cantines et établissements de santé à atteindre les obligations de loi Egalim de 20% d'approvisionnement en bio et encourager les restaurants à en ajouter à leur menu.