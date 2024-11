Agriculture : des producteurs font le choix de la vente en direct

Certains agriculteurs décident, pour s’y retrouver, de vendre en direct leurs produits. Reportage.

Alors que la crise agricole persiste et que la colère gronde, le 13 Heures de France 2 s’intéresse aux solutions pour y répondre. Il est allé à la rencontre d’une agricultrice qui a décidé de faire le choix de la vente en direct, sur le marché, de ses produits. "En production de fromage, on maîtrise tout de A à Z", explique Cindy Montaru. Et de détailler : "On fabrique le lait puis on commercialise. C’est nous qui gérons tout, y compris le prix."

Financièrement, "c’est compliqué"

Malgré les difficultés rencontrées par la profession, l’agricultrice ne se verrait pas changer de métier. "Je ne me vois pas faire autre chose que d’élever des chèvres et de faire du fromage", affirme-t-elle. Financièrement, "c’est compliqué", concède-t-elle. Et de préciser : "Tout appartient à la banque aujourd’hui." Cindy Montaru pense participer aux manifestations à venir dans les prochains jours et les prochaines semaines.

