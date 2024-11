Agriculteurs : Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l’Ifop explique que c’est une profession "qui craint de disparaître"

Vendredi 15 novembre, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l’Ifop, est l’invité de franceinfo pour réagir à l’actualité et notamment celle de la crise agricole.

Alors que la colère des agriculteurs grandit dans le pays, Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion à l’Ifop, est l’invité de franceinfo pour décrypter la situation actuelle, vendredi 15 novembre. Il indique que la crise s’explique par les faibles revenus, la paperasse toujours plus importante, la concurrence déloyale des pays tiers, "mais ce qu’il y a de plus fondamental derrière, c’est que c’est une profession qui se dit que c’est le dernier carré et qu’elle est en passe de disparaître".

Un changement sociologique

Par ailleurs, Jérôme Fourquet relève qu’il y a une métamorphose sociologique du monde de l’agriculture. De plus en plus de jeunes non issus du monde agricole se tournent vers cette profession. Ils représentent désormais 20% des effectifs.

