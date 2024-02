Agriculteurs en colère : une importante mobilisation attendue lundi autour de Marseille, la préfecture demande d'"éviter les secteurs concernés"

La mobilisation des agriculteurs des Bouches-du-Rhône reprend ce matin à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, avec un lundi noir attendu sur les routes, rapporte France Bleu Provence. Deux cortèges sont organisés avec pour destination le Mucem de Marseille : un premier est parti de Trets à 6h45, le second part d'Aix-en-Provence à 7h30. Les deux cortèges doivent se rejoindre sur l'A51 pour atteindre Marseille par l'A7. Les agriculteurs doivent ensuite rejoindre la préfecture en passant par le Vieux-Port et l'Hôtel de Région.

50 tracteurs réunis sur un parking aux Milles avant de prendre la route vers Marseille.

Vous circulez aussi au ralenti sur la route D6#Agriculteursencolere



Ils entendent "maintenir la pression" sur "le gouvernement", explique à France Bleu Provence Fabien Doudon, viticulteur à Trets. "On a fait plus de 120 revendications dont 20 dans l'urgence. Je monte vendredi pour cinq jours au Salon et on veut voir vraiment si les revendications qu'on a faites avancent, parce que le gouvernement nous a fait des propositions mais on n'a pas vu de retour", précise-t-il. Avant de conclure : "On attend des réponses concrètes, on n'est pas dupes".

Les taxis sur les ronds-points

En parallèle, les taxis manifestent sur les ronds-points dans le département à l'appel du syndicat Taxi Marseille (Union nationale des taxis). Les chauffeurs organisent des barrages filtrants dès 7h, au rond-point de Lavandes au niveau de l'aéroport Marseille Provence, à la gare Saint-Charles, à la gare TGV d'Aix-en-Provence ainsi qu'au rond-point de la Fossette, à Fos-sur-Mer. Ils dénoncent toujours les nouveaux tarifs du transport sanitaire.

La préfecture des Bouches-du-Rhône invite les usagers "à anticiper leurs déplacements" et "éviter les secteurs concernés".