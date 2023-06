L'agence de notation S&P Global maintient la note de la France à "AA", un "signal positif" pour Bruno Le Maire

La note AA figure parmi les plus hautes catégories de notation, signifiant une forte capacité à pouvoir rembourser ses dettes.

La décision était particulièrement attendue. L'agence de notation américaine S&P Global a décidé, vendredi 2 juin, de finalement maintenir la note de la France à "AA". "Cela est principalement dû à la révision de la stratégie de consolidation budgétaire du gouvernement", écrit l'agence de notation, citant comme faits positifs la fin programmée des aides énergétiques et la récente réforme des retraites. La note "AA" figure parmi les plus hautes catégories de notation, signifiant une forte capacité à pouvoir rembourser ses dettes.

"C’est un signal positif. Notre stratégie en matière de finances publiques est claire. Elle est ambitieuse. Et elle est crédible", a réagi auprès du Journal du Dimanche le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire. "Notre ambition, fixée par le président de la République, est plus que jamais d’accélérer le désendettement de la France, pour atteindre un niveau de 108 % du PIB en 2027, et ramener le déficit public sous les 3 % en 2027", ajoute-t-il.

Fin avril, une autre agence de notation, Fitch, avait abaissé d'un cran la note de la France, la faisant passer de "AA" à "AA-". L'agence avait justifié cette décision du fait du "déficit fiscal" de la France, de ses dépenses, de son taux d'endettement et du taux d'intérêt croissant auquel elle emprunte. Elle avait également évoqué les tensions sociales liées à la réforme des retraites, et des perspectives de croissance moins élevées que prévu. "L'impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) constituent un risque pour le programme de réformes de Macron et pourraient créer des pressions en faveur d'une politique budgétaire plus expansionniste, ou d'un renversement des réformes précédentes", avait écrit l'agence de notation dans un communiqué (en anglais).