Crise du Cognac : plus de 500 manifestants et 120 tracteurs défilent dans cette commune de Charente

Plus de 500 manifestants et 120 tracteurs se sont réunis mardi 17 septembre dans les rues de Cognac (Charente), après avoir mené une opération escargot plus tôt dans la matinée à travers la Charente et la Charente-Maritime, rapporte France Bleu La Rochelle. Ces professionnels de la filière Cognac (viticulteurs, négociants, bouilleurs de profession ou encore fournisseurs de matériels) s'inquiètent d'une mesure chinoise contre l'eau-de-vie. Pékin envisage d'augmenter de 35 % les taxes sur le Cognac, face à la décision de l'Union européenne de surtaxer les véhicules électriques chinois.

à lire aussi Crise du cognac : mauvaise passe pour le groupe Rémy Cointreau

Les manifestants se sont réunis vers 7 heures mardi dans différentes villes à Segonzac (Charente), Jonzac, Pons ou encore Matha en Charente-Maritime, pour rejoindre le siège de l'Union générale des viticulteurs pour l'AOC Cognac à Gensac-la-Pallue (Charente). Le cortège de 1,7 km a poursuivi sa route vers la sous-préfecture de Cognac.

Les producteurs craignent pour leur avenir si la taxe chinoise venait à être mise en place. "Si on perd le marché chinois, cela voudrait dire que l'on s'assoit sur 25% de nos exportations", confie Nicolas Migaud, viticulteur sur la commune de Nercillac, près de Cognac. "Cette taxe, ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase", dit-il à France Bleu La Rochelle. La récolte s'annonce moins bonne cette année et les producteurs doivent faire face à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat des Français.

15 000 emplois directs concernés par la filière Cognac

Les professionnels espèrent être entendus par l'Union européenne. Wang Wentao, le ministre chinois du Commerce doit rencontrer le commissaire européen au Commerce jeudi 19 septembre pour discuter des mesures européennes sur les voitures électriques chinoises.

La filière Cognac ne s'était pas mobilisée aussi massivement depuis 1998. Selon la profession, le Cognac représente plus de 15 000 emplois directs et 70 000 emplois indirects, installés dans plus de 700 communes en Charente et Charente-Maritime.