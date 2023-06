Mayotte : "Pour la première fois, on va reprendre la main sur la démographie de Mayotte", se targue Gérald Darmanin

En visite à Mayotte, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer annonce que 275 bidonvilles ont été détruits depuis le début de l'année, l'objectif est d'en détruire "un millier d'ici la fin de l'année".

"Pour la première fois, on va reprendre la main sur la démographie de Mayotte", se targue dimanche 25 juin sur franceinfo Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en visite depuis samedi dans archipel de l'océan Indien pour faire un bilan de l'opération "Wuambushu" ("reprise" en mahorais). Gérald Darmanin juge "la situation très satisfaisante" dans le département français, évoquant une reprise "du rythme d'expulsions vers les Comores et les autres États d'Afrique".

"Battre le record des expulsions" en 2023

Le ministre de l'Intérieur affirme que "l'an dernier, 25 000 personnes" ont été expulsées de Mayotte. Il promet que "cette année ce sera plus et on va battre le record des expulsions". Gérald Darmanin précise qu'en parallèle "grâce à une action coordonnée avec les Comores, il y a trois fois moins de kwassa kwassa qui viennent sur le sol" mahorais. Ces canots de pêche sont souvent utilisés par les passeurs pour transporter des migrants comoriens vers l'île française. "On aura expulsé plus cette année, trois fois moins de personnes viendront et pour la première fois on va reprendre la main sur la démographie de Mayotte", se félicite-t-il.

>>> Mayotte : "Il faut qu'on soit beaucoup plus fort sur le judiciaire" et qu'on "soit plus malin pour lutter contre la spirale de l'immigration irrégulière", estime Gérald Darmanin

Le ministre des Outre-mers plaide pour "améliorer le développement des Comores et améliorer les visas". Il assure que la France est "d'accord pour que les Comoriens viennent à Mayotte et en métropole avec des visas et des papiers, mais arrêtons l'hypocrisie de l'immigration irrégulière."

"Toute la société mahoraise n'est pas exemplaire." Gérald Darmanin franceinfo

Gérald Darmanin affirme cela dit qu'une "partie de la société mahoraise est complice de cette immigration irrégulière". Le ministre évoque notamment "des faux certificats de paternité, des gens qui sont embauchés illégalement, des marchands de sommeil".

L'occupant de la place Beauvau assure que asure que l'Etat a "mis beaucoup de moyens de police judiciaire pour les interpeller". Il assure ainsi que les forces de l'ordre ont récemment interpellé "des personnes, notamment des élus de la mairie de Mamoudzou qui faisaient des faux certificats de paternité".