DIRECT. Crise à Mayotte : la grève générale continue et les barrages sont maintenus

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MAYOTTE

: "Les Comoriens qui vont à Mayotte ne sont pas des coupeurs de route ou des violeurs. Ils y vont pour du travail ou pour des soins. (...) De toutes les façons, ces Comoriens sont en situation régulière, ils sont chez eux".



Plus d'un habitant de Mayotte sur deux n'y est pas né, et les ressortissants des Comores, l'archipel voisin, représentaient en 2015 42% de la population. Une immigration massive qui est une des raisons principales de la colère des manifestants. Le ministre comorien de l'Intérieur a dénoncé la "stigmatisation" dont seraient victimes ces immigrés, mais a aussi réitéré la position des Comores, qui estiment que Mayotte est une partie de leur territoire.

: "Je n'ai jamais pensé que ma visite à Mayotte réglerait tout", estime Annick Girardin lors des Questions au gouvernement à l'Assemblée. Elle se assure cependant qu'il y a déjà eu des progrès dans la lutte contre l'insécurité sur l'île. Regardez un extrait de son intervention.

: Le gouvernement, en revanche, semblait confiant sur l'issue de la crise, ce matin. "Les barrages ne sont pas encore à ce stade entièrement levés, reconnaissait son porte-parole, Benjamin Griveaux, mais on a de bonnes raisons de croire que nous allons pouvoir progresser."



: Depuis ce matin, une partie de la population dénonçait une "trahison" après la conclusion de cet accord hier soir. De nombreux barrages restaient en place. Et les violences dénoncées par les manifestants se sont également poursuivies cette nuit, comme en témoigne ce reportage de Mayotte 1ere.



: Mais l'ensemble des membres du collectif de citoyens et de l'intersyndicale se sont réunis cet après-midi à Tsingoni, avec des représentants de chaque barrage. Ils ont finalement estimé que "des points manquaient" dans l'accord, notamment sur le sujet de la sécurité, et ont décidé de poursuivre le mouvement qui dure depuis plus de trois semaines.

: Hier soir, une délégation des organisateurs du mouvement avait pourtant annoncé, au terme d'une réunion avec la ministre des Outre-mer Annick Girardin, qu'ils demanderaient à la population la levée des barrages. Un accord de principe avait été trouvé.

: Le collectif de citoyens et l'intersyndicale poursuivent la grève générale et maintiennent les barrages, malgré l'accord de principe avec le gouvernement.

: Un "accord de principe" pour une sortie de crise a été trouvé, hier, entre la ministre des Outre-mer et les manifestants.



Interrogé par franceinfo, Saïd Ahamada, député LREM des Bouches-du-Rhône et originaire des Comores, s'est dit "ravi" et "optimiste". Toutefois, il reste "opposé" à ce que la maternité de Mayotte devienne extraterritoriale, une idée étudiée par le gouvernement, afin de dissuader les Comoriennes de venir accoucher sur l'île pour que leurs enfants obtiennent la nationalité française.