Après six semaines de crise, le gouvernement nomme un nouveau préfet à Mayotte

Son prédécesseur ne sera resté en poste qu'un peu moins de deux ans. Dominique Sorain, qui occupait jusqu'à présent le poste de directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer, a été nommé mercredi 28 mars préfet de Mayotte, alors que le mouvement de contestation dans ce département est entré dans sa sixième semaine. Il remplacera Frédéric Veau. Dominique Sorain sera "accompagné d'une équipe interministérielle qui viendra renforcer les services de l'Etat sur place", a précisé Annick Girardin.

J’ai proposé de nommer mon directeur de cabinet, Dominique Sorain, délégué du gouvernement et préfet du département de #Mayotte . Il sera accompagné d’une équipe interministérielle qui viendra renforcer les services de l’État sur place. #EnsemblePourMayotte pic.twitter.com/MWeKZspXIe

Autour du délégué, l’équipe interministérielle sera en lien direct avec élus, acteurs du mouvement social, société civile et présentera, dans un délai d’un mois, un train de mesures sociales et économiques en faveur du développement et du redressement de #Mayotte.