Covid-19 : "Les salons professionnels, les salons grand public, les congrès peuvent se maintenir", indique l'Union française des métiers de l’événement

"Les salons professionnels, les salons grands publics, les congrès peuvent se maintenir", a déclaré mardi 7 décembre sur franceinfo Pablo Nakhlé-Cerruti, vice-président de l'Unimev (Union française des métiers de l'événement), après la réunion qui a eu lieu entre le ministère de l'Économie et les représentants du milieu de l'événementiel.

franceinfo : Comment s'est passée la réunion ?

Pablo Nakhlé-Cerruti : On est toujours dans cette relation quotidienne d'échange. Alain Griset a réaffirmé que les événements festifs en entreprises étaient fortement déconseillés voire interdits et que les cocktails debout étaient interdits. La dimension événementielle en entreprises est en train de flancher, depuis dix jours nous avons une vague d'annulations. Les salons professionnels, les salons grands publics, les congrès peuvent se maintenir dans les semaines et les mois à venir.

Est-ce une bonne nouvelle ?

C'est un moindre mal. Le gros de l'activité sur les salons et les congrès se maintient avec le pass et les gestes barrières et c'est une bonne nouvelle. Depuis septembre, il y a une reprise très forte.

Qu'en est-il des aides ?

Rien n'a été tranché. Le ministre a pris des notes sur ce qui a été demandé, c'est-à-dire la prolongation du chômage partiel, de pouvoir décaler le remboursement des prêts garantis par l'Etat et de retrouver un système de mesure d'aides comme au plus fort de la crise pour les activités qui ne peuvent pas avoir lieu. On a tous insisté, le monde de l'événementiel, des traiteurs, de la restauration, de l'hôtellerie, sur la stratégie vaccinale qui est pour nous le meilleur moyen de s'en sortir.