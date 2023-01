Consommation : un supermarché coopératif à Saint-Étienne

À Saint-Etienne, dans la Loire, un supermarché coopératif compte plus de 900 adhérents. Le magasin écoresponsable privilégie les produits locaux et le vrac.

Il y a trois ans, un supermarché coopératif s'est installé à Saint-Étienne (Loire). Les clients sont des adhérents, qui paient une participation de 80 euros et donnent un peu de leur temps pour faire fonctionner le magasin, qui compte 906 coopérateurs. Le magasin écoresponsable favorise les producteurs locaux et le vrac et les adhérents ne consomment quasiment plus dans les supermarchés traditionnels.

Des produits élaborés dans un rayon de 80 km

"L'intérêt, c'est que des petits producteurs locaux puissent vendre leurs produits. C'est une histoire d'écologie et de finance locale", explique Marie-Pierre, adhérente de la Fourmillère. À hauteur de trois heures par mois, chacun participe à la vie de la coopérative. L'un des adhérents est ainsi chargé de composter les déchets. Chaque participant suit une formation de deux heures. La majorité des produits sont élaborés dans un rayon de 80 km. Si les tarifs sont plus élevés qu'en grande surface, cela n'effraie pas les coopérateurs.