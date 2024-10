Consommation : maisons, plantes, accessoires… La folie du mini

Dans les magasins comme les assiettes, la tendance est au rétrécissement. Si certains avancent des considérations écologiques, c'est également une excellente stratégie marketing.

Dans le Médoc, la tiny-house de Sandrine, avec 2,5 m de largeur et 6,6 m de longueur, offre 16 m² habitables. "Après avoir vécu plusieurs années en valise et en sac à dos, quand je suis arrivée dans cet espace, c’était plutôt un palace", confie-t-elle. On y trouve un salon-salle à manger, une cuisine équipée, une salle de bain, une chambre et même un dressing. La maison, qui lui a coûté 60 000 euros, est aussi un choix écologique, puisqu'elle récupère l’eau de pluie et se chauffe au poêle à bois.

Plantes, maquillage, sacs à main...

La miniaturisation touche également les objets du quotidien, comme les plantes, le maquillage et les sacs à main. Si les Français craquent, c’est également parce qu’ils aiment être ramenés à l’enfance. L’acteur Pierre Niney, avec son mini-âne, a fait fondre ses fans. La tendance gagne également le monde de l’alimentation, avec notamment les mini-burgers.

"Un cheval de Troie vertueux" pour le sociologue Patrice Duchemin. "Vous faites rentrer le consommateur par des petites quantités, (…) peut-être que demain ils deviendront des consommateurs de vos produits normaux", analyse-t-il.

Regardez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.