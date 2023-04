Consommation : les Français consomment de moins en moins de viande rouge

Les Français consomment de moins en moins de viande rouge. Une étude Harris Interactive, parue le 4 avril, révèle que 57% des Français ont réduit leur consommation de viande depuis 3 ans. Comment expliquer ce phénomène ?

De moins en moins de viande dans nos assiettes… Dans une boucherie de la banlieue parisienne, la clientèle est toujours là, mais elle consomme moins. "J’ai diminué pour une raison environnementale et les dangers de la production de viande à outrance", témoigne un homme. Une femme confirme : "Nos enfants mangent moins de viande. Et puis, c’est très onéreux." Près de 6 Français sur 10 disent avoir réduit leur consommation de viande ces trois dernières années.

L’inflation en cause

Ces changements d’habitude, Aurélien Pruvost, restaurateur dans le Val-de-Marne, les constate. "On a remarqué une petite baisse de la consommation de viande rouge. […] Les gens font plus attention à l’origine de la viande", indique le restaurateur. Depuis quelques mois, l’inflation motive également cette baisse. Depuis les années 90, la consommation de viande n’a cessé de diminuer. Elle est aujourd’hui de 10g par jour et par Français en moyenne.