Consommation : des puits contaminés, Perrier suspend une partie de sa production

Une enquête révèle la fermeture de deux puits d’eau sur le site de production de Perrier, dans le Gard. Au mois d’avril déjà, les autorités avaient ordonné la destruction de près de trois millions de bouteilles.

C’est le rituel de l’été de deux retraités : un verre de Perrier. Selon une enquête Radio France et Le Monde, plus aucune bouteille d’un litre de Perrier n’est produite en raison d’une procédure de désinfection sur des puits. La maison mère de la marque, Nestlé Waters, se veut rassurante et a démenti tout arrêt de production, indiquant réaliser une "opération de maintenance régulière". L’affaire survient après la contamination d’origine fécale d’un puit il y a deux mois. L’État avait ordonné sa suspension, et près de trois millions de bouteilles avaient été détruites par précaution.

Des phénomènes qui devraient s’accentuer

Parmi les explications possibles, les récentes pluies violentes auraient drainé des déjections animales ou humaines, puis convergé vers les nappes, avec un risque qu’une telle situation se reproduise. Les phénomènes devraient de plus "s’intensifier dans les années à venir, en lien avec les bouleversements climatiques", explique Émilie Lance, écotoxicologue et maître de conférence à l’Université de Reims (Marne). Dans un supermarché, certains consommateurs ont fait le choix radical de ne plus acheter de Perrier. Nestlé assure qu’il ne prévoit aucun impact social. 1 000 personnes travaillent dans l’usine du Gard.