Conso : poudre, capsules ou liquide... Quelle lessive choisir ?

En poudre, en capsule ou en bidon, il n'est pas toujours simple de choisir la bonne lessive parmi toutes les offres en rayon. Les prix varient mais aussi leur efficacité. France Télévisions a mené l'enquête sur ce produit essentiel du quotidien.

Pour comprendre la différence entre les différents types de lessive, direction l'usine du leader de la lessive écologique, près de Poitiers (Vienne). La lessive liquide reste le format le plus vendu de la marque. À l'intérieur de ces bidons, on trouve 10 à 15 ingrédients en grande majorité d'origine naturelle. L'industriel vend aussi des capsules et de la poudre. "Chaque type de produit a sa composition propre", souligne Mathieu Jotrau, directeur de la recherche et du développement chez L'Arbre Vert.

Les capsules ont un effet identique à la lessive liquide

Côté prix, cette marque propose une lessive en poudre légèrement plus chère que la liquide, ce qui est le cas de la majorité des références en rayons. Ces différences de prix sont-elles justifiées ? Nous avons fait le test en laboratoire. Verdict : la lessive en poudre gagne le match sur toutes les tâches. La lessive liquide suffit toutefois à laver la sueur pour un usage quotidien. En revanche, les capsules, dont l'effet est presque identique au liquide pour un prix 50% plus cher, peuvent être écartées, explique Pierre Sappay-Marinier, gérant du laboratoire RS Développement.

En France, chaque foyer lance 198 cycles de lavage par an. Ce qui pèse sur la facture : comptez environ 35 euros par an si vous achetez des bidons de 2 litres, et 48 euros par an de dépenses énergétiques. Pour économiser et préserver l'environnement, une marque propose de petits sachets réutilisables sans lessive à 40 euros pièce, contenant des billes de magnésium. Le produit est efficace à partir de 20 degrés.

