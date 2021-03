Confinement le week-end et fermeture des grandes surfaces non-alimentaires : "On est dans un schéma très compliqué"

Jeudi 4 mars, Jean Castex a annoncé la fermeture des grandes surfaces non-alimentaires dans certains départements. Un confinement a également été instauré le week-end dans le Pas-de-Calais. "Le rôle d'une confédération professionnelle comme la mienne est d'aller très vite vers les pouvoirs publics pour demander un dédommagement pour ces commerçants qui sont obligés de fermer sur un plan administratif", explique Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, dans le journal de 23 Heures de franceinfo.

Ecouler les stocks

"Les grandes surfaces de plus de 20 000 m² sont déjà fermées et ont dû arrêter de faire leurs soldes. Les stocks sont sur les étagères. L'Etat réfléchit à des mesures d'accompagnement pour combler ce problème de stocks, comme organiser des grandes braderies quand les commerces seront rouverts pour faciliter l'écoulement des stocks. On est dans un schéma très compliqué, très difficile", ajoute Francis Palombi.