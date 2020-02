Complémentaires santé : une hausse qui fait polémique

Mauvaise surprise au 1er janvier pour Yves Eyraud. Les cotisations de sa mutuelle se sont envolées, de 83 € en 2019 à 137 € cette année, soit une augmentation de 63% à couverture égale. "J'ai appelé ma mutuelle. Je pensais que c'était une erreur", explique-t-il. Au téléphone, la mutuelle se justifie par l'entrée en vigueur du reste à charge zéro et son âge qui augmente.

Une hausse des tarifs constatée

Des explications qui ne convainquent pas Yves Eyraud, qui veut résilier au plus vite. L'UFC-Que Choisir, qui s'est penché sur 500 contrats de mutuelles, conclut à une inflation médiane des tarifs de 5% en 2020, soit une augmentation de 80 € par an. Certains organismes auraient même augmenté leurs prix de 12%. Des chiffres réfutés par les mutuelles. Selon elles, les hausses sont bien moindres, et les augmentations sont liées au vieillissement de la population.

