RestezChezNous : au Pays basque, petits commerces et restaurateurs se battent pour le retour des clients

Un petit autocollant sur la devanture d’un caviste de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) pour soutenir l’économie locale. L’initiative #RestezChezNous a été lancée pendant le confinement par Renaud Perez, restaurateur luzien, et son épouse, directrice d’un studio de création. En postant sur les réseaux sociaux une photo de leur activité ou de leur atelier, commerçants, artisans et chefs d’entreprise se sont rendus plus visibles.

250 commerçants en lien direct avec les consommateurs

Pour Franck Passicot, qui dirige avec sa sœur une boutique de linge basque, il était naturel d’adhérer à cette opération. Le nom #RestezChezNous a été déposé. Il met en lien 250 entreprises, principalement du Pays basque, avec des consommateurs, qui y retrouvent toutes les informations pratiques. Pour Iñaki Cuende, torréfacteur, c’est l’occasion de mieux se faire connaître. #RestezChezNous a vocation à se développer en dehors du Pays basque. L’initiative commence à s’étendre à Bordeaux (Gironde) en attendant un relais national.