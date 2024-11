Restaurants, prêts bancaires, tatoueurs... Les rabais du Black Friday français s'étendent à tous les commerçants

À l'occasion du Black Friday 2024, vendredi 29 novembre, de nombreuses enseignes proposent des prix cassés. L'événement commercial n'est plus réservé aux seuls produits électroménagers.

Que diriez-vous de profiter des promotions du Black Friday en supermarché ? Des économies réalisées sur des produits frais, et non plus sur des produits technologiques. Dans un magasin Système U, on trouve par exemple un poulet à -25%.

Les clients ne sont pas surpris par cette proposition du distributeur. "Si la qualité est au rendez-vous pourquoi pas, si ça permet de faire des économies", estime un client. "C'est absurde", déplore un autre.

Un événement banalisé dans l'Hexagone

Des rabais chez les tatoueurs, des restaurants à -50%, ou encore des prêts à des taux très attractifs dans certaines banques en ligne... Des opérations commerciales fleurissent, bien loin du concept d'origine qui proposait des prix ultra-bradés sur certains produits électroménagers ou high-tech. Depuis son lancement en France il y a une dizaine d'années, le Black Friday s'est banalisé chez tous les commerçants.

