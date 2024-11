Reportage Au grand magasin Le Printemps à Paris, on peut désormais régler ses achats en cryptomonnaie

"Je n’avais pas pensé qu’on pouvait payer en bitcoin ou autres, s'étonne Sébastien, un client du grand magasin parisien Le Printemps qui vient d’acheter un parfum. Avec son téléphone, en un clic on peut les utiliser, ça peut être plus simple que d’avoir sa carte qu’on oublie parfois à la maison”, approuve-t-il. Si Sébastien admet avoir des bitcoins, il confie ne pas être sûr de les utiliser à cette fin mais convient que cela peut être une nouvelle solution.

Tout le monde n’est cependant pas convaincu, comme cette cliente qui "est au courant que ça existe, sait à peu près comment ça fonctionne mais n’est pas du tout dans ce registre-là". Elle préfère continuer avec ses "petites habitudes : la carte bleue et l’argent liquide". Et tout le monde n’a pas non plus de bitcoins, sachant qu’un bitcoin équivaut à 89 000 euros. "J’en ai deux dans mon placard chez moi", répond avec humour un autre client.

Des clients français et internationaux

Pendant plusieurs mois, ce mode de paiement a été testé au Printemps. "À la caisse, la vendeuse va vous présenter un QR-code que vous allez scanner via l’appareil photo de votre téléphone", explique Chloé Le Du, manager partenariats au sein du groupe Printemps. Un lien est généré sur lequel "vous rentrez le montant de votre achat, par exemple 15 euros pour une paire de chaussettes. Vous marquez 'continuer' et c’est payé".

Plusieurs centaines de clients ont déjà testé le paiement en crypto, "aussi bien des clients français que des clients internationaux, dont beaucoup d’Asiatiques, notamment d'Asie du Sud-Est, précise Emmanuel Suissa, en charge du dossier. Intégrer la crypto, c’est aussi proposer une solution à des utilisateurs avertis, des technophiles, pour payer directement leurs achats. Pour nous, l’objectif c’est de pouvoir viser un public plus jeune, plus branché, qui utilise les nouvelles technologies, et miser sur les générations futures”. Pour l’instant, d'après les estimations au niveau mondial, un peu plus de 500 millions de personnes détiennent de la cryptomonnaie.