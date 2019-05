Pharmacies : des fermetures en hausse

L'an dernier, 226 pharmacies ont fermé en France, un record et une tendance qui se confirme puisque depuis dix ans, le territoire a perdu 1 556 établissements. Aujourd'hui, il reste en France un peu moins de 21 000 pharmacies. Département le plus touché par les fermetures, l'Île-de-France, avec 249 établissements qui ont disparu entre 2014 et 2018, largement devant la Nouvelle-Aquitaine (106 fermetures) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (104).

Des fermetures sans repreneur ou pour liquidation dans 45% des cas

Ces chiffres tiennent d'abord à l'évolution de la profession : 21% des fermetures sont liées à un regroupement de plusieurs pharmacies, alors que 32% correspondent à une cession de clientèle. Les fermetures sans repreneur et les liquidations, au total, ne représentent donc que 45% des cas. Autre évolution du métier, le pharmacien a en moyenne 47 ans, et dans 67% des cas, il s'agit d'une pharmacienne.

