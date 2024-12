Mercosur : Ursula von der Leyen "profite de la situation pour affaiblir la France", dénonce la députée PS Marie-José Allemand

"Ça montre quand même que la voix de la France est de plus en plus démonétisée", déplore l'élue socialiste des Hautes-Alpes, elle-même agricultrice.

"La présidente [Ursula] von der Leyen profite de la situation pour affaiblir la France", dénonce ce vendredi 6 décembre sur franceinfo Marie-José Allemand, députée PS des Hautes Alpes. Beaucoup d'opposants au Mercosur estiment que la présidente de la Commission européenne profite de la chute du gouvernement Barnier pour imposer le traité commercial entre l'EU et l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.

"C'est extrêmement regrettable qu'Ursula von der Leyen passe outre l'avis de la France. On est quand même le deuxième pays le plus peuplé de l'UE", souligne-t-elle. "Ça montre quand même que la voix de la France est de plus en plus démonétisée", ajoute-t-elle.

Ursula von der Leyen est arrivée jeudi en Uruguay, en espérant conclure l'accord. "La ligne d’arrivée de l’accord UE-Mercosur est en vue", a-t-elle écrit sur le réseau social X jeudi matin alors qu'elle faisait escale au Brésil.

Aux Parlements nationaux de ratifier ou pas

Pour Marie-José Allemand, elle-même agricultrice, le "Mercosur en l'état est inacceptable". La députée souhaite "à minima des mesures miroirs pour protéger notre agriculture française contre la concurrence déloyale des produits importés", dit-elle.

"Nous voulons que ce soient les 27 parlements nationaux qui ratifient ou pas cet accord. Il faut que notre président continue à consulter et à convaincre les autres pays européens. Il peut le faire. Il a derrière lui le Parlement qui lui a donné quitus", assure-t-elle.