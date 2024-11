Made in France : la basket tricolore compte sur l'innovation pour se démarquer Temps de lecture : 1min - vidéo : 3min Made in France : la basket tricolore compte sur l'innovation pour se démarquer Made in France : la basket tricolore compte sur l'innovation pour se démarquer (France 2) Article rédigé par France 2 - M.-C. Duluc, M. Martel, J. Jonas, Z. Berkous, R. Monjanel France Télévisions JT de 20h France 2

Le salon du Made in France est l'occasion de mettre en lumière le savoir-faire tricolore. Les plus jeunes entreprises entendent proposer une alternative à la basket des géants américains et allemands.

Aujourd'hui, une paire de chaussures vendue sur deux est une basket. Dans le Maine-et-Loire, une usine de chaussures fabrique les siennes avec des matériaux presque tous français. En 2018, elle a relocalisé son atelier de piqûre. Ce savoir-faire est payant. Il y a dix ans, l'entreprise fabriquait 5 % de baskets, contre 30 % aujourd'hui. Elle s'est aussi dotée d'un service après-vente remis à neuf. Un marché porteur Entre 2019 et 2023, l'achat de baskets est passé de 40 % à 53 % de ventes en France, soit 76 millions de paires vendues pour un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros. Dans ce marché stratégique, les entreprises tricolores misent sur l'innovation. Au salon du Made in France, une marque drômoise qui s'est lancée dans la basket en 2017 espère se démarquer grâce au choix de matériaux écologiques. Les fabricants comptent sur la basket pour développer leur activité alors que le secteur de la chaussure en cuir est en difficulté depuis plusieurs années. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus