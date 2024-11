Les marques de vêtements Du pareil au même, Sergent Major et Natalys partiellement sauvés, annonce leur direction

Les marques de vêtements pour enfants Du pareil au même, Sergent Major et Natalys ont été partiellement sauvées par un plan de continuation accepté par la justice, a déclaré jeudi 7 novembre la direction à l'AFP, confirmant une information de l'Informé. Les trois sociétés, ainsi que leur maison mère Générale pour l'enfant, avaient été placées en redressement judiciaire après avoir été affectées par "les crises sociales, la pandémie de Covid-19, la crise énergétique et l'inflation", avait déclaré le groupe en 2023 à l'AFP.

"Après 18 mois de combat et avec l'approbation du tribunal (...) nous repartons d'un bon pied en espérant que les choses se passent le mieux possible et qu'on soit moins tributaires des événements négatifs", a déclaré Paul Zemmour, le fondateur et dirigeant de l'entreprise. Dans le monde, 250 magasins ont déjà été fermés, "principalement en France", selon Paul Zemmour. Générale pour l'enfant emploie au total 2 000 personnes et possède 650 points de vente.

Le sauvetage de ces marques s'inscrit dans un contexte très compliqué pour le prêt-à-porter, qui traverse une grosse crise. Elle a été fatale pour certaines marques qui ont été liquidées, comme Camaïeu, alors que certaines ont fermé des magasins à l'instar de Pimkie.