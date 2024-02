L'enseigne de prêt-à-porter Burton of London placée en liquidation judiciaire

L'enseigne de prêt-à-porter Burton of London a été placée, mardi 13 février, en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, a appris franceinfo auprès du tribunal.

Cette liquidation judiciaire vient entériner la fermeture des quelque cinquante derniers magasins de la chaîne de vêtements. Les 250 derniers salariés vont perdre leur emploi. Avant même toute décision officielle, dès samedi, la plupart des magasins avaient fermé définitivement leurs portes.

Le tribunal n'a pas reçu d’offre de reprise globale acceptable et le plan de relance de l'actionnaire n’a pas convaincu. Thierry le Guénic avait racheté la chaîne en 2020 et ses 125 points de vente pour un euro symbolique. Burton of London est un nom plus que centenaire qui avait pignon sur rue dans les centres-villes et habillait tout autant les hommes que les femmes.