Écologie : en finir avec le vide des cartons

Selon une étude, les colis expédiés par les sites de vente en ligne contiennent en moyenne 43% d'espace vide. On trouve 18% de vide pour les vêtements, 52% pour les jouets et 64% pour la verrerie. Éliminer cet espace inutile et donc diminuer la taille des colis est un enjeu de taille pour les géants du commerce sur internet.

Un objectif économique et écologique

Depuis quelques mois, une nouvelle machine a fait son apparition dans l'entrepôt Cdiscount de Bordeaux (Gironde). Son but ? Adapter l'emballage à la forme des produits. Prix de la machine ? Plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais pour le patron, un investissement utile qui permet également de diminuer les risques d'avarie sur la marchandise. Autre avantage ? La machine emballe 500 colis par heure, soit 10 fois plus qu'auparavant. Innover, proposer des alternatives aux sites de vente en ligne : pour les fabricants de cartons, c'est désormais devenu un objectif économique, mais aussi écologique.

