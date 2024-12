Consommation : "12 millions de Français" dans les centres commerciaux samedi, se réjouit la Fédération des acteurs de commerces dans les territoires

"On a compté pas moins de 12 millions de Français qui ont visité les centres commerciaux" samedi, se réjouit dimanche 1er décembre sur franceinfo Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs de commerces dans les territoires. "On n'est pas loin des pics des meilleurs samedis de Noël", ajoute-t-il. Selon lui, il y avait aussi "énormément" de monde dans les centres-villes.

Christophe Noël estime que le Black Friday "démarre la saison de Noël". Cette opération commerciale venue des États-Unis, durant laquelle les prix sont cassés, est "un nouveau temps fort pour le commerce des Français". Elle s'est "imposée sur internet" et les "commerces physiques ont dû suivre". Cette année, le Black Friday a "vraiment" lancé la saison, insiste le délégué général de la Fédération des acteurs de commerces dans les territoires. Ce week-end de promotions amène les clients à anticiper leurs achats de Noël. Avant, les commerçants "cherchaient plutôt à maximiser leurs marges dans cette période où les gens achètent volontiers".

Le délégué général de la Fédération des acteurs de commerces dans les territoires pense que les clients seront tout aussi, voire encore plus nombreux, dans les magasins les prochaines semaines car "plus on s'approche de la date fatidique du 25 décembre et plus la fréquentation est élevée". Pour illustrer son propos, Christophe Noël souligne que le samedi 23 décembre 2023, il y a eu "un pic exceptionnel" de fréquentation dans les commerces avec "15 millions de visites".