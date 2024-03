Commerce : en Bretagne, deux frères relancent le transport de marchandises à la voile

Leur idée pour la France, "décarboner fortement le transport maritime". En Bretagne, deux frères ont fait un pari fou : relancer le transport de marchandises à la voile.

Jacques et Olivier Barreau sont des jumeaux amoureux de la mer, et depuis trois ans avec leur entreprise, Grain de Sail, ils exploitent un voilier cargo qui fait du transport de marchandises entre la France et l'Amérique. Gigantesque, bourré de technologies, leur navire est aussi rapide qu'un bateau à moteur. "Les mas font environ une cinquantaine de mètres", précise Jacques Barreau, le directeur général de Grain de Sail, qui a reçu les équipes du 13 Heures à bord. En tout, 1 500 mètres de voilure propulsent 350 tonnes de marchandises.

Les clients en demande d'exportation plus verte

Un transport propre, qui permet aux entreprises de réduire leur impact carbone. "Les entreprises veulent vraiment décarboner, donc elles sont prêtes à payer un peu plus cher les palettes", explique Olivier Barreau. Les frères Barreau, chocolatiers de profession, ont acheté un premier bateau pour exporter leurs produits aux États-Unis. Avec leur second voilier, ils ouvrent leur cale à d'autres clients. Le navire devrait effectuer six rotations par an.

Si le transport par voilier a le vent en poupe, les croisières au port, elles, séduisent des voyageurs qui ont le pied marin. Le concept est simple : des propriétaires louent leur bateau à quai, comme une chambre d'hôtel.