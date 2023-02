Commerce : dernières ventes pour San Marina et ses 600 salariés, après 42 ans d’activité

Les magasins San Marina étaient ouverts une dernière fois, samedi 18 février. La marque n’a pas résisté au développement des ventes en ligne et de la seconde main et va être liquidée financièrement.

De longues files d’attente se sont formées devant les magasins de San Marina, samedi 18 février, pour un dernier achat ou pour soutenir les employés. C’est le dernier jour de l’enseigne qui va disparaître. À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), l’émotion de certains clients est grande. “Je fais partie des fidèles depuis plus de dix ans. J’ai 80 paires de chaussures San Marina, je leur ai préparé un petit souvenir. Je ne vais pas faire du shopping, je viens leur dire au revoir”, raconte, émue, une femme qui tient une photo imprimée sur laquelle on voit toute sa collection.

600 pertes d’emploi en France

Plus de 600 salariés vont perdre leur emploi en France à la fermeture des magasins, samedi 18 février. En cause : la croissance des ventes en ligne et le développement du marché de l’occasion. Les clients sont déçus de perdre leur enseigne et s’inquiètent pour l’avenir des salariés. La liquidation judiciaire de San Marino doit être prononcée lundi 20 février par le Tribunal de Commerce de Marseille, après 42 ans d’activité.