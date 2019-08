"Wanted JB Moreau" : le député de la Creuse visé par des affiches placardées dans Guéret

L'élu La République en marche, également agriculteur, va porter plainte.

Le portrait du député La République en marche de la Creuse et agriculteur Jean-Baptiste Moreau a été placardé dans plusieurs rues de Guéret, y compris sur l'entrée de la radio locale France Bleu, a constaté France Bleu Creuse mardi 13 août. Cette affiche se présente comme un avis de recherche. "Wanted JB Moreau", peut-on y lire, ainsi que cette inscription : "Haute trahison, complicité d'empoisonnement, léchage de bottes jupitériennes".

Cette affiche pourrait faire référence au vote sur le Ceta, le traité de libre-échange avec le Canada, dont le député a approuvé la ratification. Ce vote a été perçu comme une trahison par un grand nombre d'agriculteurs au sein de ce département très rural.

L'élu porte plainte

"Je vais porter plainte pour diffamation dès aujourd'hui, a annoncé Jean-Baptiste Moreau à France Bleu Creuse. Il ne manque plus que 'dead or alive'. Je suis pourtant facile à trouver et je n'ai jamais refusé de rendez-vous", a ajouté le député sur son compte Twitter.

Cette stigmatisation des élus va mal finirJean-Baptiste Moreau, député LREM de Creuse et agriculteur

Contactés par France Bleu, les responsables creusois des syndicats d'agriculteurs FDSEA, Jeunes agriculteurs (JA) et Confédération paysanne, affirment n'avoir aucun lien avec ces affiches. Une pancarte a d'ailleurs été retrouvée collée devant les locaux de la FDSEA et de la Chambre d'agriculture.