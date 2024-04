A la découverte du plus vieux magasin de France, dans les Pyrénées-Atlantiques

À Oloron-Sainte-Marie, la famille Souviron tient une boutique depuis quatre siècles. Ses membres y vendent des souvenirs.

Au pied des Pyrénées, on aime dire que c’est une institution : la maison Souviron est le plus vieux magasin de France. Depuis quatre siècles, ils habillent les habitants de la région. Brigitte Souviron met les clientes en confiance. Elles deviennent vite des confidentes. "Si le client veut quelque chose de classique et que son épouse veut quelque chose de plus jeune, on arrive toujours à se débrouiller", explique Brigitte Souviron, qui fait partie de la 13e génération à tenir le commerce.

Des commerçants installés en 1720

Dans l’intimité des habitants, ils l’ont toujours été depuis 1720. C’est à cette époque que les Souviron, exploitants agricoles, arrivent à Oloron et qu'ils ouvrent un commerce de tissus. Très vite, ils rayonnent dans toutes les vallées des Pyrénées. Le gardien de la mémoire des lieux, c’est Edouard Souviron, 76 ans, aujourd’hui à la retraite. "On visitait les clients à domicile, à pied, à cheval, à bicyclette", raconte-t-il. Ils ont même eu la visite d’un personnage illustre : le maître de l’impressionnisme Edouard Manet.