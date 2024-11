Black Friday : les consommateurs en quête de promotions avant Noël

Le Black Friday aura lieu vendredi 29 novembre, mais des promotions sont déjà visibles. Les clients en profitent pour préparer leurs achats de Noël.

Une semaine avant le Black Friday, les promotions sont déjà lancées, vendredi 22 novembre. Selon une étude, 75% des Français attendent cet événement commercial pour leurs achats de Noël. "On a regardé avant le Black Friday et en venant, on voit la réduction, c'est très intéressant", affirme une femme. Historiquement, le Black Friday est arrivé en Europe avec les plateformes d'e-commerce. Désormais, 87% des acheteurs prévoient d'effectuer leurs achats en ligne.

416 euros dépensés en moyenne en 2023

L'événement reste attendu par les Français, selon une experte. "Ça permet d'étaler aussi les dépenses, mais c'est surtout de préparer ses cadeaux et de pouvoir les avoir avec un prix moins élevé", explique Pascale Hebel, directrice associée de C-Ways et spécialiste des questions de consommation. En 2023, les Français avaient dépensé en moyenne 416 euros pour le Black Friday, soit 5% de plus par rapport à 2022.

