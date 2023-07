Accord entre Casino et ses créanciers : l'offre de Daniel Kretinsky est "la moins pire des solutions", selon la CGT du groupe

L'enseigne Casino annonce ce vendredi un "accord de principe" avec "certains de ses principaux créanciers" autour de l'offre de reprise du milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky. Il n'y a "aucune garantie sur la préservation de l'emploi", s'inquiète la CGT du groupe.

"L'offre de monsieur Kretinsky et de monsieur Lacharrière, qui prévoit de renflouer le groupe Casino, reste la moins pire des solutions", a affirmé vendredi 28 juillet sur franceinfo Michel Rieux, délégué syndical central adjoint CGT du groupe Casino, alors qu'un "accord de principe" avec des créanciers-clé du distributeur français a été trouvé sur l'offre de reprise de Daniel Kretinsky et ses alliés, une étape majeure dans le sauvetage de Casino en grande difficulté.

Mais cela n'apaise pas l'inquiétude des salariés. "On observe avec vigilance l'offre", souligne Michel Rieux. "Les salariés restent dans l'incertitude de leur avenir et de celui de Casino". Le représentant CGT rappelle les "très mauvais résultats cumulés ces trois dernières années", auxquels "se rajoutent les résultats catastrophiques du premier semestre 2023".

"On ne peut que douter du devenir du groupe et craindre, dès septembre-octobre, une mise en redressement judiciaire" Michel Rieux, de la CGT du groupe Casino à franceinfo

Michel Rieux estime que Casino est en sursis car, malgré "certaines annonces" faites par Daniel Kretinsky, il n'y a "aucune garantie sur la préservation de l'emploi et la préservation des comptes sociaux des salariés Casino". La CGT du groupe s'inquiète de la "perspective de mise en franchise du parc hypermarchés et supermarchés" de Casino. "Au regard des résultats du premier trimestre, nous sentons qu'il y aura une grosse vague de franchises. On n'a aucune transparence sur le sujet".

Les hypermarchés du groupe en grande difficulté

Michel Rieux reconnaît que Daniel Kretinsky "apporte du capital à Casino" pour envisager "un nouveau départ". Mais il dénonce "le manque d'investissement sur les dernières années et le manque de vision stratégique et commerciale qui ont entraîné le groupe dans le gouffre dans lequel nous sommes". Le syndicaliste s'interroge sur "les moyens" du milliardaire "pour redresser la barre". "Est-ce qu'il aura des capitaux pour remettre de l'emploi, des hôtesses de caisse et du service dans les magasins ?"

Le délégué syndical central adjoint CGT du groupe ajoute qu'actuellement, si "les magasins de proximité, les magasins de moins de 1 000 mètres carrés fonctionnent bien", pour les supermarchés et les hypermarchés, "c'est une véritable catastrophe en termes de fréquentation clientèle et de chiffre d'affaires". Selon lui, dans ces très grandes surfaces, "on a des résultats tous les jours qui sont à moins 40 % en termes de chiffre d'affaires et de volume".