Chandeleur : faut-il choisir la traditionnelle poêle à crêpe ou une crêpière électrique ?

La Chandeleur, qui aura lieu mardi 2 février, approche. Au rayon électroménager d'un magasin, il y a deux écoles : poêle à crêpe contre crêpière électrique. "Ça me rappelle ma jeunesse, les faire sauter, je trouve ça bien de transmettre les valeurs", confie un homme venu acheter une poêle. Une autre cliente a préféré jeter son dévolu sur une crêpière électrique pour quatre à six personnes, plus conviviale, selon elle.

Des crêpières plus chères, mais plus pratiques

Quant aux prix, la traditionnelle poêle à crêpe gagne haut la main, avec un tarif à partir de 15 euros. Côté crêpière électrique, le budget est plus conséquent, mais elles offrent plus de possibilités. Au moment de la cuisson, laquelle s'en sort le mieux ? Thomas Favier, crêpier depuis 18 ans, donne son verdict : "Au niveau du rendu final, pour le côté crêpe dentelle que beaucoup de gens aiment, c'est plus facile de faire une crêpe fine avec une crêpière qu'avec une poêle".

