Entre tensions parlementaires et manque de vision, le vote du budget 2025 devient l’arène d’un court-termisme préoccupant, selon Lauriane Clément, journaliste politique au quotidien La Croix, invitée du Talk de franceinfo jeudi 21 novembre.

Le vote du budget 2025 suscite tensions et frustration : manque de compromis, critiques du recours à l'article 49.3 et priorités électorales court-termistes marquent une période perçue comme un échec du dialogue politique.

"Je trouve cette période assez désespérante, déplore Lauriane Clément, journaliste politique à La Croix, dans le Talk de franceinfo sur Twitch jeudi 21 novembre. On aurait pu avoir une chance historique de construire des coalitions, de changer la manière de faire de la politique en France, de construire des compromis..."

"Il est où le compromis ? Il est où le dialogue ?"

"C'était d'ailleurs le sens du discours de politique générale de Michel Barnier qui a beaucoup parlé de dialogue, de compromis, poursuit la journaliste. Mais là on sort atterrés de tous ces épisodes du vote du budget. Il est où le compromis ? Il est où le dialogue ? Personne ne pense vraiment à l'intérêt de la France là où ils sont tous les regards vissés sur les prochaines élections. Et malheureusement, c'est encore une fois une vision court termiste et l'on n'avance pas. "

