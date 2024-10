Le politologue Emmanuel Rivière décrypte jeudi 24 octobre dans le Talk de franceinfo les effets dévastateurs dans l'opinion publique de la perspective de l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par le gouvernement pour voter le budget 2025 porté par Michel Barnier.

"Ce gouvernement a fait une grosse bêtise...", prévient jeudi 24 octobre le politologue Emmanuel Rivière dans le Talk de franceinfo sur Twitch, alors qu'en sortie de Conseil des ministres, la veille, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, indiquait que "la faculté a été donnée au Premier ministre d'utiliser le 49.3" de la Constitution pour faire passer le budget 2025. Cet article permet d'adopter sans vote un texte à l'Assemblée nationale.

"La perspective du 49.3 semble à peu près inéluctable, indique Emmanuel Rivière. On sait ce que cela a produit pour la réforme des retraites et Emmanuel Macron, lors de sa campagne présidentielle, d'ailleurs, s'est beaucoup arc-bouté là-dessus : reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Or, on arrive finalement à une réforme des retraites à 64 ans : 49.3 !"

Une double déception dans l'opinion

"Michel Barnier annonce qu'il va épargner les classes moyennes, or les deux tiers des Français pensent que les classes moyennes ne seront pas épargnés...", poursuit le politologue. "Ce sera donc encore pire : on va probablement aboutir à un budget voté au 49.3, qui va démentir un engagement un peu rapide, un peu léger de mon point de vue, quand on sait ce qu'on peut mettre derrière les classes moyennes."

"Cela risque d'être un peu plus grave et un peu plus douloureusement ressenti : un 49.3, auquel s'ajoute un décalage avec ce qui a été promis..." Emmanuel Rivière à franceinfo

"A la décharge de Michel Barnier, conclut Emmanuel Rivière sur ce point, pour soulager le fardeau, je pense que les Français n'y ont jamais cru..."

Rejoignez-nous dès 17 heures les mercredis et jeudis sur la chaîne Twitch de franceinfo(Nouvelle fenêtre) pour participer au Talk de franceinfo. Deux heures d'échanges, d'éclairages, de débat autour de sujets d'actualité et de société avec Ludovic Pauchant et ses invité.es.