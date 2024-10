Un budget "sérieux" qui n'est "pas un budget d'austérité" : pour l'économiste Philippe Aghion, "il faut soutenir ce projet de loi de finances"

"Il faut soutenir ce projet de loi de finances. Ce n'est pas de l'austérité et c'est en même temps un sérieux redressement des comptes", a déclaré jeudi 10 octobre dans franceinfo soir l'économiste et professeur au Collège de France Philippe Aghion.

Alors que le projet de loi de finances 2025 est présenté jeudi en Conseil des ministres, Philippe Aghion juge que le budget parvient à "partager l'effort pour le faire accepter. On était obligés de taper un petit peu partout et de le faire de manière juste", a-t-il expliqué.

"Il fallait investir plus dans l'éducation"

L'ancien conseiller économique d'Emmanuel Macron pour son programme de 2017 insiste sur le fait que ce projet de loi de finances n'est pas "un budget d'austérité" car "la dépense publique va augmenter en valeur absolue de 40 milliards d'euros en 2024 et 2025".

Néanmoins, selon l'économiste, "il fallait investir plus dans l'éducation" et davantage "couper dans les dotations aux collectivités territoriales". "On réduit de 300 millions d'euros le budget de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je pense que c'est une très mauvaise idée. J'aurais un peu plus coupé les dotations aux collectivités territoriales [...] et ça m'aurait permis de préserver mes dépenses dans la recherche et l'enseignement supérieur", a soutenu Philippe Aghion.