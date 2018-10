Santé : faut-il augmenter les taxes sur l'alcool ?

L'alcool est la deuxième cause de cancers après le tabac et la première cause de mortalité chez les 15-30 ans. Faut-il le taxer davantage ? La plupart des consommateurs interrogés semblent ne pas être d'accord, mais plusieurs médecins ont écrit jeudi 11 octobre à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Ils lui demandent de taxer plus fortement l'alcool pour financer une vaste campagne de prévention contre l'addiction, car ils peinent à se faire entendre.

4 milliards de taxes par an

À l'heure actuelle, le vin est taxé à hauteur de 20% et les spiritueux de 60%, soit 4 milliards de recettes fiscales par an. Les lobbies du secteur estiment cela bien suffisant. Selon eux, les taxes sont des recettes pour l'État et ne servent pas à financer de telles campagnes. Chaque année, la consommation d'alcool couterait à l'État et à l'assurance-maladie, la somme de 120 milliards d'euros.