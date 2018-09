Plans santé et pauvreté : le tournant social du quinquennat Macron

C'est Emmanuel macron en personne qui dévoilera le plan pauvreté jeudi 13 septembre, alors qu'initialement c'est la ministre de la Santé Agnès Buzyn qui devait s'en charger fin juillet. Après un été difficile, le chef de l'État tente de reprendre la main sur le plan social. Le plan vise à sortir les plus pauvres de la précarité et non les aider à mieux vivre leurs conditions. Le président veut en finir avec le fatalisme de la pauvreté.

Le RSA automatique

Mesures attendues : l'attribution automatique du RSA, la formation obligatoire jusqu'à 18 ans, l'extension de la CMU à plusieurs millions de Français. Après la présentation de ce plan pauvreté, la semaine prochaine, ce sera au tour du plan santé. Pour Emmanuel Macron, il s'agit de se défaire de l'étiquette de président des riches que lui colle l'opposition. C'était un geste attendu également de la part de la gauche de son électorat.

