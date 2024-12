Motions de censure : "On ne réussit pas en France à instaurer une culture du compromis, vue comme de la compromission", regrette la ministre du Travail

"On ne réussit pas en France à instaurer une culture du compromis, qui est vue comme une compromission, comme de la concession, comme de l'ultimatum et du chantage", regrette mercredi 4 décembre sur franceinfo Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Deux motions de censure du gouvernement Barnier doivent être examinées dans la journée à l'Assemblée nationale, après le recours du Premier ministre à l'article 49.3 sur le budget de la Sécurité sociale.

"Ce vote, ce n'est pas simplement priver la France d'un gouvernement, là, on est en train de priver la France d'un budget", alerte la ministre. "C'est un budget qui n'est pas parfait, mais le budget, c'est toujours le résultat d'un compromis, dans un moment très difficile pour le pays", analyse-t-elle. "Ça ajoute de l'instabilité et de l'imprévisibilité à une situation qui n'est déjà pas stable et imprévisible", regrette Astrid Panosyan-Bouvet.