Menace de censure du gouvernement : Marine Le Pen est un "Machiavel aux petits pieds qui joue avec l'argent des Français", fustige Roland Lescure

Marine Le Pen "est comme un empereur romain qui va décider à la dernière minute s'il épargne le gladiateur ou s'il va l'exécuter", a comparé lundi 2 décembre Roland Lescure, député Ensemble pour la République et vice-président de l'Assemblée nationale, sur franceinfo, alors que le RN a déclaré qu'il allait voter la censure du gouvernement "sauf miracle de dernière minute".

"Marine Le Pen n'est pas Jules César, c'est plutôt un Machiavel aux petits pieds qui joue avec la signature de la France sur les marchés financiers", a fustigé Roland Lescure. "Elle joue avec l'argent des Français, elle joue à la roulette aujourd'hui", a-t-il poursuivi. Elle décidera selon son intérêt personnel et à la dernière minute, a prédit Roland Lescure qui "note que depuis 15 jours, on ne parle plus beaucoup de ses ennuis judiciaires, ça doit l'arranger. La réalité c'est que quand vous listez les fameuses 'lignes rouges' qu'elle souhaite mettre dans l'atmosphère, c'est des milliards d'euros de déficit en plus."