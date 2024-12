L'Université de Lille fermée une journée pour dénoncer une situation financière "intenable"

L'Université de Lille est restée fermée mardi 3 décembre pour dénoncer "une situation dramatique". Ses responsables ont décrété une journée de mobilisation nationale pour protester contre les coupes budgétaires et alerter sur la situation financière "intenable" des universités après des décisions "prises par l'Etat sans qu'elles soient compensées".

Les bibliothèques universitaires et sites administratifs sont ainsi fermés pour la journée, et les cours ne sont pas dispensés. Une manière de montrer "ce que serait une métropole sans université", a déclaré le président de l'institution, Régis Bordet, lors d'une conférence de presse. "Nous voulons interpeller les pouvoirs publics et nos partenaires locaux sur le rôle central de l'université dans la dynamique de la région", a-t-il ajouté.

En novembre, une délégation de présidents d'université alertait déjà sur le projet de loi de finances pour 2025, qu'elle qualifiait de "toujours plus contraint". A Lille, "fin 2025, nous ne serons même plus à l'os, nous serons à la moelle osseuse (...) ce qui veut dire plus d'investissements en 2026-2027", a pointé Régis Bordet.

Sur un fond de déficit structurel, l'inflation et la hausse des prix de l'énergie de 2022 avaient "conduit à une situation financière très dégradée" pour l'université, qui a engagé un plan de retour à l'équilibre, a-t-elle détaillé dans un communiqué. Cette action a "commencé à porter ses fruits", mais, "les mesures gouvernementales, non compensées" instaurant notamment une hausse des salaires et de la cotisation employeur pour les retraites "viennent miner [les] efforts et mettent à mal le fonctionnement de l'établissement", a-t-elle expliqué.