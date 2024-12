L'OCDE abaisse nettement sa prévision de croissance pour la France et l'Allemagne en 2025, en baisse de 0,3 point

Ralentissement en vue en France et en Allemagne pour 2025. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a révisé en nette baisse mercredi 4 décembre sa prévision de croissance pour les deux pays. En crise politique, Paris et Berlin devraient enregistrer respectivement 0,9% et 0,7% de croissance pour leurs PIB l'an prochain, soit un recul de 0,3 point par rapport aux dernières prévisions publiées par l'institution internationale en septembre.

Cela n'empêchera pas la croissance mondiale de s'afficher à 3,3% en 2025, en progression de 0,1 point à la faveur d'un bond de la croissance américaine, écrit l'institution parisienne dans un rapport publié mercredi.

Les efforts budgétaires pèsent sur la croissance

Pour la France, dont le gouvernement pourrait être censuré mercredi soir, "les efforts d'assainissement budgétaire qui seront déployés en 2025 et 2026 pèseront sur la croissance et neutraliseront en partie l'effet positif de l'assouplissement de la politique monétaire sur l'investissement résidentiel et celui des entreprises".

Au rang des bonnes nouvelles toutefois, "pour la deuxième année consécutive, la demande extérieure est le principal moteur de la croissance en 2024" et "la demande intérieure, qui a bénéficié d'un soutien temporaire de la consommation privée au troisième trimestre de 2024 en raison des Jeux olympiques, devrait se redresser à compter de 2025, et s'accélérer à mesure que la désinflation stimulera le pouvoir d'achat".

De son côté, l'Allemagne peine depuis deux ans à se remettre de la crise énergétique déclenchée par l'invasion russe en Ukraine, qui a laissé des traces sur son industrie : après avoir subi une récession l'an dernier, Berlin devrait connaître une croissance zéro cette année avant de redémarrer modestement en 2025, d'après l'OCDE.